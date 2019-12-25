Григорьев может продолжить карьеру в "Зените"

30-летний защитник играл за "Локомотив-Кубань" и "Нижний Новгород".

Как стало известно в субботу, 30 мая, защитник сборной России по баскетболу Максим Григорьев может продолжить карьеру в петербургском "Зените". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.

Баскетболист провел сезон в пермской "Парме", в феврале участвовал в Матче звезд Единой лиги ВТБ. После этого баскетболист стал интересен ведущим российским клубам. Вероятно, он перейдет в "Зенит", однако достоверная информация появится после определения бюджета.

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