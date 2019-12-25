Григорьев может продолжить карьеру в "Зените"

Как стало известно в субботу, 30 мая, защитник сборной России по баскетболу Максим Григорьев может продолжить карьеру в петербургском "Зените". Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник.
Баскетболист провел сезон в пермской "Парме", в феврале участвовал в Матче звезд Единой лиги ВТБ. После этого баскетболист стал интересен ведущим российским клубам. Вероятно, он перейдет в "Зенит", однако достоверная информация появится после определения бюджета.
Ранее мы писали, что экс-полузащитник ЦСКА Вернблум рассказал о страхе перед Россией.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все