Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум рассказал о страхе перед Россией

Он провел в армейском клубе шесть лет.

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок греческого ПАОКа Понтус Вернблум в интервью YouTube-каналу армейского клуба рассказал о первых впечатлениях от России после подписания контракта с московскими армейцами.

Поначалу я был напуган, поскольку на Западе не всегда отзываются о России хорошо. У меня были опасения, но когда я приехал в Москву, почти сразу же поменял свою точку зрения. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Если игроки приживаются на новом месте так, как я, то этот клуб невозможно не полюбить. Понтус Вернблум, полузащитник ПАОКа

Напомним, Понтус Вернблум играл в ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал два Суперкубка и один Кубок страны. Он провел во всех турнирах за ЦСКА 224 матча и забил 22 гола.

Ранее Понтус Вернблум назвал самого нелюбимого игрока в РПЛ.

Видео: YouTube / PFC CSKA Moscow