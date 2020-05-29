Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум назвал самого нелюбимого игрока в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок греческого ПАОКа Понтус Вернблум в интервью YouTube-каналу армейского клуба рассказал о самом нелюбимом футболисте, с которым он пересекался в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
У нас были зарубы с Александром Гацканом из "Ростова" в те годы. Это была история любви и ненависти, мы просто ненавидели друг друга. Я помню нашу последнюю встречу. Он уже знал, что я ухожу из команды, и мы оба посмеялись. Всегда относились друг к другу немного с уважением, но спуску никогда не давали.
Понтус Вернблум, полузащитник ПАОКа
Отметим, что с июля 2019 года полузащитник Александр Гацкан выступает за "Крылья Советов".
Напомним, Понтус Вернблум играл в ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал два Суперкубка и один Кубок страны. Он провел во всех турнирах за ЦСКА 224 матча и забил 22 гола.
Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с клубом до конца сезона 2020/21.
Видео: YouTube / PFC CSKA Moscow
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