Экс-полузащитник ЦСКА Вернблум назвал самого нелюбимого игрока в РПЛ

Сейчас этот футболист выступает за "Крылья Советов".

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне игрок греческого ПАОКа Понтус Вернблум в интервью YouTube-каналу армейского клуба рассказал о самом нелюбимом футболисте, с которым он пересекался в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

У нас были зарубы с Александром Гацканом из "Ростова" в те годы. Это была история любви и ненависти, мы просто ненавидели друг друга. Я помню нашу последнюю встречу. Он уже знал, что я ухожу из команды, и мы оба посмеялись. Всегда относились друг к другу немного с уважением, но спуску никогда не давали. Понтус Вернблум, полузащитник ПАОКа

Отметим, что с июля 2019 года полузащитник Александр Гацкан выступает за "Крылья Советов".

Напомним, Понтус Вернблум играл в ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал два Суперкубка и один Кубок страны. Он провел во всех турнирах за ЦСКА 224 матча и забил 22 гола.

Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с клубом до конца сезона 2020/21.

Видео: YouTube / PFC CSKA Moscow