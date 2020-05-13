Малышка Кэти Перри и Орландо Блума показала средний палец на УЗИ 

Это привело будущую маму в восторг.

На днях американская певица Кэти Перри опубликовала в Instagram видео с УЗИ ее будущего ребенка. Звезда пошутила, что во время процедуры малышка показала средний палец. Это привело будущую маму в восторг.

"Когда твоя еще не родившаяся дочь показывает тебе из утробы средний палец, и ты понимаешь, что у тебя проблемы", - написала в своем микроблоге Кэти.

О беременности Кэти стало известно в марте. В начале апреля артистка сообщила пол будущего ребенка. Оказалось, что Кэти и Орландо Блум ждут девочку, как они мечтали.

Роман двух голливудских звезд начался со знакомства на 73-й премии "Золотой глобус" в январе 2016 года. Они на несколько месяцев расставались, однако в феврале 2018 года опять сошлись. Для Кэти будущий ребенок станет первенцем, у Орландо уже есть 9-летний сын Флинн.

Артисты хотели пожениться в этом году, однако из-за пандемии коронавируса отложили церемонию до более спокойного времени.

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Фото, видео: Instagram / katyperry