Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка

Будущая мать опубликовала в Instagram трогательный снимок.

Звездная пара Кэти Перри и Орландо Блум не скрывают от поклонников подробностей своей личной жизни. Почти сразу Кэти рассказала общественности о своей беременности, а на днях в своем Instagram она рассекретила пол будущего ребенка.

Американская певица опубликовала трогательный снимок своего супруга Орландо Блума, лицо которого вымазано розовым кремом. В комментарии к посту Кэти радостно сообщила, что "это девочка".

Поклонники звездной пары бурно отреагировали на новость, от восторженных комментариев не удержались даже их звездные друзья. Певица Рита Ора сообщила, что уже не может дождаться встречи с малышкой, а дизайнер Джереми Скотт находится в предвкушении того, как будет наряжать девочку. Месяцем ранее, на выступлении в Мельбурне, Кэти призналась, что хочет именно дочку.

Роман Кэти Перри и Орландо Блума начался с их знакомства на 73-й премии "Золотой глобус" в январе 2016 года. Позже они на несколько месяцев расставались, однако в феврале 2018 года объявили о своем воссоединении. Для Кэти этот ребенок станет первенцем, у Орландо уже есть 9-летний сын Флинн.

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Фото: Instagram / katyperry, orlandobloom