Медик объяснила свою позицию подписчикам в Instagram.

Елена Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина. Об этом телеведущая рассказала во время прямого эфира в собственном аккаунте в Instagram. По мнению специалиста, столица России может постепенно отказываться от введенных властями ограничений из-за распространения коронавируса.

По словам эксперта, мэрия Москвы ввела ограничения ради того, чтобы снизить количество заболевших в пиковое время распространения инфекции, а также, чтобы дать системе здравоохранения подготовиться к приему пациентов с COVID-19. Малышева добавила, что сейчас местные врачи "более чем готовы".

С моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни прокомментировала Елена Малышева

Медик напомнила, что в регионе появились новые инфекционные госпитали, куда направляются зараженные пациенты. Власти увеличили количество реанимационных коек, купили аппараты ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Малышева заявила, что коронавирус - один из самых прекрасных вирусов.

Видео: Instagram/malysheva.live