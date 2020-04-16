Малышева заявила, что коронавирус - один из самых прекрасных вирусов

Телеведущая объяснила свою позицию подписчикам в Instagram.

Телеведущая Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов. Так доктор медицинских наук ответила на претензию своей подписчицы о том, что ранее Малышева говорила, что COVID-19 не опасен.

Вы говорили, что это не опасно. Теперь вы говорите на языке правительства, что очень опасно. Где правда? заявила девушка

Телеведущая заявила, что как и прежде считает коронавирус "чудом чудесным". Она объяснила свою позицию тем, что средний возраст погибших от инфекции составляет 79,5 лет. При этом дети COVID-19 практически не заражаются.

Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших прокомментировала Малышева

Медик добавила, что не считает, что пожилые люди должны умирать. Ее собственной матери сейчас 86 лет. По словам ведущей, корь наносит человечеству больше популяционной угрозы, несмотря на наличие вакцины. От данного заболевания погибают дети, в то время как от коронавируса - практически нет. Именно это Малышева называет большим счастьем.



Видео: Youtube/ Елена Малышева Malysheva Live