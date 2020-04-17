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Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса

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Люди с лишним весом находятся в группе риска при пандемии COVID-19.

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса. Она сделала это во время прямого эфира в своём Instagram.

Малышева объяснила, что люди с лишним весом находятся в группе риска при пандемии COVID-19. Причина в том, что ожирение сопровождается множеством болезней, при которых коронавирус может протекать проблемно. Например, рестриктивная болезнь легких — при ней жир мешает человеку вдохнуть полной грудью.

Также телеведущая рассказала о таких болезнях при ожирении как сахарный диабет, гипертония и нарушенное дихание во время сна.

Ранее Малышева заявила, что коронавирус - один из самых прекрасных вирусов.

Видео: Youtube/ Елена Малышева Malysheva Live

Теги: коронавирус, малышева, ожирение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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