Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о связи лишнего веса и коронавируса. Она сделала это во время прямого эфира в своём Instagram.
Малышева объяснила, что люди с лишним весом находятся в группе риска при пандемии COVID-19. Причина в том, что ожирение сопровождается множеством болезней, при которых коронавирус может протекать проблемно. Например, рестриктивная болезнь легких — при ней жир мешает человеку вдохнуть полной грудью.
Также телеведущая рассказала о таких болезнях при ожирении как сахарный диабет, гипертония и нарушенное дихание во время сна.
Ранее Малышева заявила, что коронавирус - один из самых прекрасных вирусов.
Видео: Youtube/ Елена Малышева Malysheva Live
Обсуждение ( 0 )
Маска медицинская трехслойная, изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала и имеет коэффициент бактериальной эффективности 99%.
Маска снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из нетканого материала технологии СМС. Обеспечивает препятствие миграции бактерий и проникновению биологических жидкостей. Обладает хорошей воздухопроницаемостью.
продажа от 100 шт. можно заказать здесь: http://ruprivate.club/