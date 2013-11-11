Малыхин наглухо вырубил чемпиона и забрал второй пояс ONE FC: видео

Российский боец MMA Анатолий Малыхин деклассировал Ренье де Риддера из Нидерландов. За счет данной победы спортсмен из РФ стал обладателем двух поясов японской лиги ONE FC. Зрители увидели, как боец в главном событии турнира, прошедшего на Филиппинах, вырубил оппонента в концовке первого раунда. Это позволило ему стать абсолютным чемпионом промоушена в полутяжелом весе. Напомним, что в настоящее время Малыхин также считается временным чемпионом ONE FC в тяжелом весе. Атлету удалось сохранить свой рекорд в 11 побед, которые он одержал в 11 проведенных поединках с соперниками. Для голландца де Риддера это поражение стало первым в 17 схватках. Однако иностранец все еще продолжает владеть титулом в среднем весе.
Карелин отказался считать MMA видом спорта.
Фото и видео: YouTube / Django TV
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