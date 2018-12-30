По его словам, смешанные единоборства можно сравнить со смесью водки с пивом.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отказался считать MMA видом спорта. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ольги Кравцовой.

По мнению Карелина, смешанные единоборства можно сравнить со смесью водки с пивом. Он уточнил, что в таком случае возникают плохо прогнозируемые последствия. Также экс-борец отметил, что не понимает, как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца.

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Видео: YouTube / Ольга Кравцова