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Карелин отказался считать MMA видом спорта

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По его словам, смешанные единоборства можно сравнить со смесью водки с пивом.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин отказался считать MMA видом спорта. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ольги Кравцовой.

По мнению Карелина, смешанные единоборства можно сравнить со смесью водки с пивом. Он уточнил, что в таком случае возникают плохо прогнозируемые последствия. Также экс-борец отметил, что не понимает, как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца.

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира ATP в Вене.

Видео: YouTube / Ольга Кравцова

Теги: mma, александр карелин, вид спорта
Категории: Лента новостей, Спорт,

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