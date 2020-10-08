Мальчика госпитализировали после ДТП на Аптекарской набережной

Мальчик получил травмы средней степени тяжести в результате ДТП в Петроградском районе. Он переезжал на самокате на "зеленый" пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.
По предварительной информации, авария произошла 8 октября на Аптекарской набережной, 6 около 11:30. Водитель 1982-го года рождения сбила мальчика 10-11 лет при повороте направо. Пострадавшего госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
Также МВД опубликовало видео смертельного ДТП с фурой на улице Калинина.
Видео: Piter.TV
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