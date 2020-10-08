МВД опубликовало видео смертельного ДТП с фурой на улице Калинина. Подозреваемого задержали

Виновник ДТП с места скрылся.

Правоохранители задержали предполагаемого участника смертельного ДТП в Кировском районе. Оно произошло вечером 7-го октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полицейские обнаружили грузовой автомобиль на Шотландской улице, после чего удалось задержать подозреваемого виновника аварии. Им оказался 35-летний мужчина. Медосвидетельствование показало, что он был пьян. Ранее гражданина уже привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, мужчину задержали.

Напомним, страшное ДТП произошло у дома №50 по улице Калинина. Грузовой "Рено" с полуприцепом вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "Фольгсвагеном". Водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами, его 30-летняя пассажирка погибла. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области