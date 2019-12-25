На Трефолева столкнулись фура и легковушка. Погибла женщина

Водитель фуры скрылся с места ДТП.

Вечером 7 октября в Кировском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД, виновником аварии стала фура, двигавшаяся по улице Трефолева в сторону улицы Калинина.

Известно, что грузовик выехал на встречную полосу и врезался в легковушку "Фольксваген", после чего скрылся с места происшествия. В покореженной иномарке получил тяжкие травмы 31-летний водитель, а 30-летняя пассажирка скончалась, несмотря на усилия врачей из прибывшей на место бригады реанимации. По словам невольных наблюдателей аварии, возле автозаправки фуру занесло на трамвайных путях, и прицеп вылетел на встречную полосу. От удара легковушку вынесло на тротуар.

Очевидцы отметили, что в салоне была еще собака: такса сломала лапу, ее увезли в ветклинику. Оставшегося в живых водителя госпитализировали на скорой.

Фура в поворот заходила уже по трамвайным путям, потом ее прицеп занесло на встречку прямо во встречную машину. Думал, фура остановится. Нет, умчался водитель. Скорость у фуры была большая. Подумал, может колесо лопнуло и поэтому занесло полуприцеп (он был без контейнера). А может из-за скользкой дороги. Но скорость большая. рассказал подробности очевидец

Чуть позднее полиция обнаружила фуру, однако та стояла на дороге пустой. Водитель разыскивается.

Ранее мы писали, что в Калининском районе легковушка с детьми в салоне не уступила дорогу мчащейся полицейской машине.

Фото: Алексей Вихров, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"