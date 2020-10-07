В Калининском районе легковушка с детьми в салоне не уступила дорогу мчащейся полицейской машине

О пострадавших информации пока нет.

Около часа ночи в среду, 7 октября, на перекрестке улиц Бутлерова и Верности произошло ДТП. Дорогу не поделили "Рено" и полицейская машина. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

По словам очевидцев в соцсетях, полиция мчалась со включенной сиреной и мигалками на красный свет, но водитель легковушки не уступил служебной машине дорогу. Автомобили столкнулись. Наблюдатели отметили, что в легковушке на переднем сиденье в детской автолюльке находился грудной ребенок, а на заднем сидении непристегнутая девочка. Пострадал ли кто-то в этом ДТП, осталось неизвестным. Скорая, однако, прибыла на место очень быстро.

Наблюдал воочию, там из-за автобуса мигалок не видно было, хотя включили от самого Науки почти. Но они тоже молодцы, газ не сбросили перед светофором вообще. рассказал один из автомобилистов, оказавшийся в тот момент неподалеку

В сети появилось видео с места ДТП на перекрестке Лёни Голикова и Ветеранов.

Видео: Piter.TV