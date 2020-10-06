В сети появилось видео с места ДТП на перекрестке Лёни Голикова и Ветеранов

Информации о пострадавших пока не появлялось.

Стало известно об аварии, которая произошла вечером 6 октября в Петербурге. Автомобили столкнулись на пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов. Видео с места происшествия, где столкнулись "Киа Рио" и "Хендай Солярис" показал мобильный корреспондент Piter.tv.

На месте происшествия видно, что один из автомобилей снес столб а, на месте происшествия работают спасатели.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев выступил с предложением обучения школьников вождению самоката на уроках ОБЖ и физкультуры в школе.

Видео: Piter.tv