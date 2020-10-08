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На Аптекарской набережной автомобиль сбил мальчика на самокате

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По предварительной информации, ребенок остался жив.

Утром 8 октября ребенок попал под колеса автомобиля на пересечении Аптекарской набережной и улицы Чапаева. Ребенок был на самокате, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Свидетели утверждают, что мальчик переезжал дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил поворачивающий направо "Опель".

На место вызвали скорую помощь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двум людям понадобилась помощь медиков после ДТП на Просвещения. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK

Теги: дтп, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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