На Аптекарской набережной автомобиль сбил мальчика на самокате

Утром 8 октября ребенок попал под колеса автомобиля на пересечении Аптекарской набережной и улицы Чапаева. Ребенок был на самокате, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Свидетели утверждают, что мальчик переезжал дорогу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил поворачивающий направо "Опель".
На место вызвали скорую помощь.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что двум людям понадобилась помощь медиков после ДТП на Просвещения.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все