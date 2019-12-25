Двум людям понадобилась помощь медиков после ДТП на Просвещения

В аварию попали две иномарки.

Около девяти утра в четверг, 8 октября, на перекрестке проспектов Художников и Просвещения произошло ДТП. Со слов очевидцев, рассказавших об аварии в соцсетях, на дороге столкнулись "Мерседес" и "Фольксваген Поло".

Что стало причиной столкновения машин, неизвестно. Очевидцы отметили, что двоим участникам ДТП, водителю "Мерседеса" и еще одному человеку, понадобилась помощь врачей, а пассажир "Мерседеса" и водитель "Фольксвагена" не пострадали.

В третью машину отлетели осколки и зеркало от мерса, но отделалась испугом. рассказала в соцсетях подробности автоледи

Ранее мы писали, что в Тосненском районе поймали угонщика, скатившего чужую иномарку в кювет.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"