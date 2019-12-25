В Тосненском районе поймали угонщика, скатившего чужую иномарку в кювет

Похититель оказался пьяным.

В Тосненском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, пропавшая машина "Фиат Добло" нашлась в кювете на седьмом километре автодороги Ям-Ижора - Никольское.

Автомобиль заметили ночью 1 октября, сидевший за рулем угнанной иномарки нетрезвый мужчина попытался сбежать от полиции, но был задержан. Пойманным оказался 28-летний неработающий мужчина без водительских прав. В тот же день в полицию обратился 27-летний владелец машины, хватившийся автомобиля. Мужчина рассказал, что припарковал иномарку на территории автомойки в городе Никольское, чтобы помыть кузов.

Возбуждено уголовное дело, угонщика поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали, что на станции "Сортировочная" украли более 800 кг железнодорожных деталей.

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