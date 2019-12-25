На станции "Сортировочная" украли более 800 кг железнодорожных деталей

Злоумышленников поймали с поличным.

В Петербурге раскрыта кража более восьми центнеров железнодорожных деталей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 32-летний житель Новгородской области вступил в преступный сговор с 25-летним жителем Рязанской области. Они проникли на территорию парка отстоя грузовых составов около станции "Сортировочная" и совершили тайное хищение изделий, предназначенных для ремонта железнодорожного полотна.

Более восьми центнеров деталей они погрузили в личный автомобиль и доставили в пункт приема черного металла. В момент сдачи краденного злоумышленников выявили сотрудники транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Ранее мужчина украл у своих соседей по коммуналке шубу и кофе-машину в Петербурге.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО