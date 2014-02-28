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Мальчик, спасенный из бассейна в Петербурге, находится в тяжелом состоянии
Сегодня, 12:00
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Мальчик, спасенный из бассейна в Петербурге, находится в тяжелом состоянии

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Медики отмечают, что ребенок еще долго будет восстанавливать здоровье.

Специалисты Петербургского педиатрического медицинского университета рассказали, что состояние четырехлетнего ребенка, который чуть ли не утонул в портклубе Сестрорецка, остается стабильно тяжелым спустя 3 дня после происшествия. Об этом сообщила "Фонтанка".

Маленький пациент подключен к аппарату ИВЛ. Медики не дают точных прогнозов - есть вероятность, что мальчик еще долго пробудет в коме.

Напомним, что инцидент произошел в субботу, 26 июня. За ребенком недосмотрели взрослые, а спасатель пришел на помощь слишком поздно. 

Ранее мы сообщили о том, что петербургские полицейские раскрыли убийство 17-летней давности.

Фото: Pexels

Теги: бассейн, больница, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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