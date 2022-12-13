Стало известно о состоянии мальчика, едва не утонувшего в яме для полива огорода в посёлке Тельмана

Двухлетний ребёнок был переведён в общую палату.

Двухлетнего мальчика, который чуть не утонул в яме для полива огорода на участке в посёлке Тельмана, перевели в общую палату больницы в Колпино. Малыша спасли врачи реанимации. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, что происшествие случилось в субботу, 13 мая. Семья приехала на свой дачный участок, а через некоторое время родители потеряли сына. Как выяснилось, он упал в яму с водой для полива огорода. Отец и мать самостоятельно оказали мальчику первую помощь и доставили его в медицинское учреждение. Ребёнок провёл некоторое время в реанимации с аспирационным сидоромом в тяжёлом состоянии.

Семья мальчика полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения с высоты 2,5 метров.

Фото: Piter.TV