В Сосновом Бору двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения с высоты 2,5 метров

Сообщено следователю Сосновоборгского МСО СУ СК РФ по ЛО.

В Сосновом Бору двухлетний мальчик по недосмотру отца упал с двухметровой возвышенности и потерял сознание. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы обратилась прохожая, которая сообщила, что в Сосновом Бору на улице Космонавтов лежит ребёнок без сознания.

Было установлено, что по недосмотру 39-летнего отца его 2-летний сын залез "на парапет высотой около 2,5 метра" и упал с него. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Мальчик помещен в реанимацию.

Сообщено следователю Сосновоборгского МСО СУ СК РФ по ЛО.

Ранее в психоневрологическом детском доме трехлетняя девочка получила ожоги из-за медсестры.

Фото: Piter.tv