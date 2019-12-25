Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V". Об этом рассказали журналисты The New Strait Times со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мухиддина Яссина. В СМИ уточнили, что власти рассматривают именно поставки препарата, произведенного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Правительство находится на заключительном этапе переговоров с Sinovac и CanSino, а также с центром Гамалеи
Мухиддин Яссин, премьер-министр Малайзии
Чиновник добавил, что правительство ранее подписало соглашение о поставках препарата, созданного AstraZeneca. Речь идет о 6,4 миллионах доз. В настоящее время страна также рассматривает возможность соглашений с китайскими компаниями Sinovac и CanSino. Препаратами от нескольких производителей чиновники надеются привить около 80 процентов населения.
Около 70% россиян смогут получить вакцину от COVID-19 к ноябрю 2021 года.
Фото: Минздрав России
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