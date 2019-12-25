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Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"
Сегодня, 10:12
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lesjasap

Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V"

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Страна также хочет договориться о поставках с Sinovac и CanSino.

Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V". Об этом рассказали журналисты The New Strait Times со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мухиддина Яссина. В СМИ уточнили, что власти рассматривают именно поставки препарата, произведенного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 

Правительство находится на заключительном этапе переговоров с Sinovac и CanSino, а также с центром Гамалеи

Мухиддин Яссин, премьер-министр Малайзии

Чиновник добавил, что правительство ранее подписало соглашение о поставках препарата, созданного AstraZeneca. Речь идет о 6,4 миллионах доз. В настоящее время страна также рассматривает возможность соглашений с китайскими компаниями Sinovac и CanSino. Препаратами от нескольких производителей чиновники надеются привить около 80 процентов населения.

Около 70% россиян смогут получить вакцину от COVID-19 к ноябрю 2021 года.

Фото: Минздрав России

Теги: cansino, sinovac, малайзия, ниц гамалеи, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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