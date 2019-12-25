Страна также хочет договориться о поставках с Sinovac и CanSino.

Малайзия купит российскую вакцину "Спутник V". Об этом рассказали журналисты The New Strait Times со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мухиддина Яссина. В СМИ уточнили, что власти рассматривают именно поставки препарата, произведенного Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Правительство находится на заключительном этапе переговоров с Sinovac и CanSino, а также с центром Гамалеи Мухиддин Яссин, премьер-министр Малайзии

Чиновник добавил, что правительство ранее подписало соглашение о поставках препарата, созданного AstraZeneca. Речь идет о 6,4 миллионах доз. В настоящее время страна также рассматривает возможность соглашений с китайскими компаниями Sinovac и CanSino. Препаратами от нескольких производителей чиновники надеются привить около 80 процентов населения.

Около 70% россиян смогут получить вакцину от COVID-19 к ноябрю 2021 года.

Фото: Минздрав России