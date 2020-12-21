Около 70% россиян смогут получить вакцину от COVID-19 к ноябрю 2021 года. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, это позволит выработать популяционный иммунитет среди россиян и сделать новую коронавирусную инфекцию вакциноуправляемой.
К ноябрю следующего года большая часть, а именно около 70% населения Российской Федерации получат данный вакцинный препарат.
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи
По его словам, уже 440 тысяч доз вакцины выпущены в свободный гражданский оборот. В ближайшие дни поступит ещё 200 тысяч.
Ранее глава РФПИ заявил, что "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все