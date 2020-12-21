  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:49
111
matveyvn
Код вставки плеера

Около 70% россиян смогут получить вакцину от COVID-19 к ноябрю 2021 года

0 0

Уже 440 тысяч доз вакцины выпущены в свободный гражданский оборот.

Около 70% россиян смогут получить вакцину от COVID-19 к ноябрю 2021 года. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, это позволит выработать популяционный иммунитет среди россиян и сделать новую коронавирусную инфекцию вакциноуправляемой.

К ноябрю следующего года большая часть, а именно около 70% населения Российской Федерации получат данный вакцинный препарат.

Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

По его словам, уже 440 тысяч доз вакцины выпущены в свободный гражданский оборот. В ближайшие дни поступит ещё 200 тысяч.

Ранее глава РФПИ заявил, что "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса.

Видео: kremlin.ru

Теги: вакцина от коронавируса, гинцбург, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии