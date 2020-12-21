Глава РФПИ заявил, что "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса

Глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса. Заявление он сделал во время разговора по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.
"Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Он подчеркнул, что российская вакцина эффективна против нового штамма также, как против известных ранее.
Ранее мы писали, что в России зарегистрировали более 10 препаратов для лечения коронавируса.
Видео: kremlin.ru
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