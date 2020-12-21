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Глава РФПИ заявил, что "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса

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Он эффективен также, как и против старых штаммов.

Глава Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" обеспечит защиту от нового штамма коронавируса. Заявление он сделал во время разговора по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

"Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Он подчеркнул, что российская вакцина эффективна против нового штамма также, как против известных ранее.

Ранее мы писали, что в России зарегистрировали более 10 препаратов для лечения коронавируса.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, рфпи, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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