Судьбу фресок решит КГИОП.

Глава Центрального района Максим Мейксин прокомментировал незаконные фрески на Радищева. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам Мейксина, фрески появились на доме-памятнике. По закону, это может расцениваться как акт вандализма и считается уголовным преступлением. Глава Центрального района отметил, что "люди должны понимать, что за порчу имущества придется заплатить из своего кармана".

Если сейчас это не прекратить, художник почувствует безнаказанность, а история уйдет в массы и ее потом будет сложно остановить. Нельзя судить о том, красивые это фрески или нет. У каждого свое понимание красоты. Но есть закон. Если жители считают, что то или иное здание можно украсить, то это нужно согласовывать с властями города отметил Глава Центрального района

В данный момент дело о фресках на Радищева рассматривают в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Именно руководство ведомства решит, передавать ли документы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела или нет.

Ранее коммунальщики планировали закрасить фрески утром 5 июля. Представители ЖКС приехали на переулок Радищева около 10 утра, но, увидев журналистов, решили скрыться. Стена осталась нетронутой, но это не значит, что коммунальщики не вернуться на переулок на следующий день.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская анимационная компания нарисует Лунтика-женщину.

Фото:Piter.TV