Петербургская анимационная компания нарисует Лунтика-женщину

Новый персонаж может появится в новых сериях популярного мультика.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что петербургская анимационная компания "Мельница" нарисует Лунтика-женщину. Об этом сообщает "АБН".

Известно, что в Роспатент уже направили заявку на регистрацию товарного знака. Не исключено, что этот персонаж появится в новых сериях популярного мультика.

Известно, что у нового персонажа есть челка и своеобразные завитушки. Эксперты предположили, что скорее всего это "девушка Лунтика". Согласно документам, персонаж крашен в белый, черный, серый, светло-серый, оранжевый и светло-коричневый цвета, а также несколько оттенков желтого.

Пока что представители студии отказываются комментировать эту информацию.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер новой части легендарной серии Need for Speed.

Видео:Лунтик