  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:38
79
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В сети появился трейлер новой части легендарной серии Need for Speed

0 0

Выход игры намечен на 8 ноября 2019 года.

В среду, 14 августа, в сети появился трейлер новой части легендарной серии Need for Speed. Ролик опубликован на официальном канале игры.

Как оказалось, создатели игры допустили оплошность и совершенно случайно загрузили трейлер до его премьерного показа. 

В ролике показаны официальные соревнования и нелегальные уличные гонки, которые  проходят ночью. Кроме того, особое внимание создатели уделили противостоянию гонщиков с полицией. 

Презентация геймплея Need for Speed: Heat пройдёт 19 августа в рамках выставки gamescom 2019. Выход игры намечен на 8 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети опубликовали трейлер "Ведьмака" от Netflix на русском языке.

Видео:Need for Speed

Теги: need for speed, игра, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии