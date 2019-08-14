Выход игры намечен на 8 ноября 2019 года.

В среду, 14 августа, в сети появился трейлер новой части легендарной серии Need for Speed. Ролик опубликован на официальном канале игры.

Как оказалось, создатели игры допустили оплошность и совершенно случайно загрузили трейлер до его премьерного показа.

В ролике показаны официальные соревнования и нелегальные уличные гонки, которые проходят ночью. Кроме того, особое внимание создатели уделили противостоянию гонщиков с полицией.

Презентация геймплея Need for Speed: Heat пройдёт 19 августа в рамках выставки gamescom 2019. Выход игры намечен на 8 ноября 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети опубликовали трейлер "Ведьмака" от Netflix на русском языке.

Видео:Need for Speed