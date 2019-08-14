В Сети опубликовали трейлер "Ведьмака" от Netflix на русском языке

Премьера сериала должна состояться уже в конце 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix представил дублированный на русский язык тизер-трейлер сериала "Ведьмак". В основе сериала лежит сюжет романов писателя Анджея Сапковского.

Главного героя Геральта озвучил Сергей Понамарев, данную информацию подтвердил сам актер. Премьера сериала должна состояться уже в конце 2019 года. Возможно, в этом же году зрители смогут увидеть сериал с русским дубляжом.

Трейлер был выложен на официальном сайте Netflix, но российские зрители залили видео на YouTube.

Ранее был опубликован трейлер нового фильма Терренса Малика.

Видео: YouTube/ Александр Малометов