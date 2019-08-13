Опубликован трейлер нового фильма Терренса Малика

Мировая премьера картины состоялась на минувшем кинофестивале в Каннах.

Во вторник, 13 августа, опубликован первый трейлер фильма режиссера Терренса Малика под названием "Тайная жизнь". В главных ролях снялись Маттиас Шонартс, Микаэль Нюквист, Бруно Ганц, Тобиас Моретти и многие другие.

В картине повествуется о жизни австрийского фермера Франца Егерштеттера, который отказался воевать на стороне нацистов во времена Второй мировой войны. В 2007 году его причислили к числу блаженных Римско-католической церкви.

Премьера фильма в США запланирована на декабрь 2019 года. Дата российской премьеры пока неизвестна.

Ранее Piter.TV опубликовал первый русский трейлер фильма Греты Гервиг "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Мерил Стрип в главных ролях.

Фото, видео: FoxSearchlight / YouTube, foxsearchlight.com