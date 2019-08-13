В Сети появился первый трейлер "Маленьких женщин" Греты Гервиг

Мировая премьера картины запланирована на 25 декабря 2019 года.

В интернете появился первый трейлер фильма, снятого по популярному роману Луизы Мей Олкотт. Постановщицей картины стала режиссер и актриса Грета Гервиг ("Леди Берд", "Милая Фрэнсис"). В фильме повествуется история взросления четырех сестер, которые не похожи друг на друга. Девушки сталкиваются с первой любовью и разочарованиями, продолжая искать свое место в жизни. События картины разворачиваются во времена Гражданской войны в США.

В числе исполнителей главных ролей – звездный состав: Мэрил Стрип, Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Лора Дерн, Тимоти Шаламе и Луи Гаррель и многие другие.

В российский прокат "Маленькие женщины" выйдут 30 января 2020 года.

Фото, видео: SonyPicturesRU / YouTube, WDSSPR