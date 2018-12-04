Максим Галкин сделал официальное заявление по обвинению его в заказе убийства Киркорова

Максим Галкин в своей инстаграм опубликовал видеообращение, в котором сделал официальное заявление.

Максим Галкин сделал официальное заявление по поводу новостей про заказное убийство Филиппа Киркорова.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал о том, что в СМИ появилась информация, что готовящие теракт на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года сообщили следствию, что якобы они планировали не теракт, а убийство певца по заказу шоумена Максима Галкина за 2 миллиона рублей.

Также Piter.TV сообщал, что между Киркоровым и Галкиным хорошие дружеские отношения. Киркоров является частым гостем в доме Пугачевой - Галкина. А Максим Галкин и Филипп Киркоров совместно записывают забавные видео для соцсетей, которые Галкин публикует в своем инстаграм.

Сейчас Максим Галкин опубликовал видеообращение, в котором дал официальное заявление по поводу утренних новостей. Шоумен в свойственной ему шутливой манере прокомментировал данные новости, назвав это весенним обострением. В конце видео Галкин попросил не беспокоить Киркорова, потому что "он очень расстроен, что так дешево".

Видео: Максим Галкин( Instagram)

Фото: т-м канал 112