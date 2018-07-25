Максим Галкин поблагодарил Земфиру за знакомство с Гречкой и Монеточкой

Известный российский артист и пародист Максим Галкин на своей страничке в Instagram придумал новую рубрику домашний телеканал "Культура - мать всех искусств".
Новости шоу-бизнеса на моём новом домашнем телеканале "Культура - мать всех". Пишите в комментариях о своих душевных волнениях, вызванных последними творениями российских певцов. Что вас особенно всколыхнуло? Кто из сегодняшних властителей дум стал правопреемником духовных столпов былого, а кто вышел на принципиально новую никем не проторенную дорогу музыкальных поисков?
Максим Галкин
В пилотном выпуске Галкин сидит на корточках за стулом, в стилизованной рамке телеэкрана из кривой картонной коробки видно лицо артиста. Артист рассказывает о нашумевшей истории с Земфирой, Гречкой и Монеточкой. В этом монологе он поблагодарил Земфиру, за то что российский зритель узнал о юных дарованиях, которые уверенно идут по стопам самой Земфиры.
Также в первом выпуске Максим Галкин упомянул и друга семьи Филлиппа Киркорова с Николаем Басковым. Артист поведал своим зрителям об их новом совместном творении "Ибица".
Подписчики Галкина с воодушевлением приняли новый проект и попросили сделать рубрику постоянной. Кроме того, они отметили, что если бы не Земфира никогда бы не узнали о Гречке и Монеточке, а узнав их расстроились. Видео меньше чем за сутки набрало более миллиона просмотров.
Шикарно! Тоже, кстати, благодаря Земфире узнала об этих двух юных дарованиях
О Боги!!! Я была уверена, что хуже певицы, чем "певица"Бузова, уже и быть не может, но послушав певиц Гречку и Монеточку, оказалось, что может, да ещё и как может...
Эту рубрику прошу сделать постоянной!!!!
Ваша неоднозначная поза, Максим, говорит о том, как глубоко Вам нас..ать на "творчество" вышеперечисленных артистов
Ранее Piter.TV рассказывал, что организаторы организаторы VK Fest пригласили Земфиру выступить на одной сцене с Монеточкой и Гречкой.
Видео: Максим Галкин