Земфира считает Гречку некрасивой, а голос Монеточки омерзительным

Высказывание Земфиры о молодых артистках Гречки и Монеточки стало популярным в сети.

Накануне российская певица Земфира в социальных сетях высказала свое мнение по поводу "новых" звезд - Монеточки и Гречки.Творчество молодых поп-звезд - Елизаветы Гырдымовой и Анастасии Ивановой, мягко говоря, Земфире не по вкусу. Однако поклонники девушек возмущены критикой рок-певицы.

Спустя некоторое время в сообществе соцсети появился еще один пост по этой же теме:

Отметим, что на слова Земфиры отреагировал продюсер Гречки Александр Ионов. В официальном аккаунте его лейбла IONOFF MUSIC он написал:

Когда женщина, перевалившая за 40, добившаяся практически всего в этом бизнесе, начинает [хейтить] девочек-тинейджеров, даже не за их музыку, а за их внешность - это большая беда.

Фото: скриншот Facebook, страница в Facebook - Земфира