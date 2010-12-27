Российской рок-певице направили приглашение после того, как она раскритиковала молодых коллег.

Организаторы VK Fest пригласили Земфиру выступить на одной сцене с Монеточкой и Гречкой. Российской рок-исполнительнице направили приглашение после того, как она раскритиковала молодых коллег. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Напомним, Земфира раскритиковала музыку, тексты песен, голос и внешний вид Монеточки и Гречки у себя на странице в Facebook. В связи с этим организаторы масштабного музыкального фестиваля решили дать возможность гостям определить, кто из певиц им ближе и дороже.

VK Fest пройдет в Петербурге 28 и 29 июля. Звезды российской эстрады выступят в Парке 300-летия.

Фото: Facebook / Zemfira