Филипп Киркоров рассказал о продолжении песни "Цвет настроения синий"

На Фестивале "Белые ночи" звезда рассказала о том, какие песни становятся хитами.

В "Ледовом дворце" 20 июля открылся международный фестиваль-конкурс "Белые ночи Санкт-Петербурга", который уже более 25 лет собирает молодых исполнителей и признанных королей популярной музыки. За это время фестиваль стал визитной карточкой нашего города.



В этом году ведущим первого дня мероприятия, вместе с Еленой Север, был народный артист России Филипп Киркоров. Канал Piter.TV побывал на концерте и пообщался с артистом после шоу. Журналистам стало интересно есть ли у звезды особое чувство, которое позволяет определить, что песня станет хитом.

Можно иметь хорошую песню, но она так и не станет хитом, а та же самая песня спустя десятилетия может стать грандиозным хитом, как было с песней "Арлекино", она написана в 1965 году болгарским певцом. Достаточно средняя песенка, а в 1975 году, через десять лет, Алла Пугачева сделала из неё европейский шедевр, вошедший навека как супер хитовая песня. Это стечение обстоятельств. Кто мог подумать, что "Цвет настроения синий" - песня которую я левой ногой записал и в виде шутки запустил в интернет, произведёт такой фурор и такой взрыв произойдет. А иногда думаешь, вот эта песня стопроцентный хит и она не становится хитом. И так было с рядом песен из моей жизни, когда я не верил и вообще не хотел записывать эти песни, а они шли в народ, например как "Атлантида" и "Зайка моя" рассказал Филипп Киркоров

Так же корреспонденты поинтересовались будет ли продолжение клипа "Цвет настроения синий". "А вы Ванга, Ванга!", - с юмором утвердительно ответил Филипп.

Михаил Половинчук, Гляб Лялин

Видео: канал Piter.TV