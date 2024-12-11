Макрон жестко ответил Трампу на угрозу введения пошлин

Во Франции раскритиковали недавние предложения главы США в экономических отношениях с Европой.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что его американский коллега из Республиканской партии США Дональд Трамп не должен вредить экономике Европейского союза и угрожать региону вводом пошлин. По мнению иностранного политика, такие действия не находятся в сфере национальных интересов самого Вашингтона. Соответствующей информацией лидер Елисейского дворца поделился с местными журналистами для телеканала CNN. Гость программы уточнил, что ключевой проблемой для США в настоящее время является не коллективный Брюссель, а Китай.

Европа для вас союзник. Если вы хотите, чтобы Европа больше инвестировала в обеспечение безопасности и обороны, если вы хотите развиваться, что, я думаю, в интересах США, вы не должны вредить европейской экономике, угрожая ей пошлинами. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что Дональд Трамп 1 февраля публично рассказал о том, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, так как Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Европейской комиссии от второго февраля указала журналистам, что Евросоюз не располагает данными об установлении Вашингтоном дополнительных пошлин на европейские товары. Однако регион готов "решительно отреагировать" случае их введения.

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Фото и видео: Telegram / Пул N3