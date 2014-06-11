Макрон заявил о заинтересованности в возобновлении стратегического диалога с Вашингтоном

Глава Франции выступил перед французской диаспорой в Вашингтоне.

Франция заинтересована в восстановлении стратегического диалога и общей повестки с американской стороной. Соответствующее заявление глава государства Эмманюэль Макрон сделал в ходе выступления перед представителями французской диаспоры в Вашингтоне. Сейчас политик находится в стране по приглашению лидера Белого дома. Он должен будет встретиться с Джо Байденом. Лидер Елисейского дворца подчеркнул на мероприятии, что протекционистские планы властей США по субсидированию своих компаний в рамках Акта о снижении инфляции сейчас "угрожают расколоть Запад".

Франция желает восстановления стратегического диалога и общей повестки с США. Стоящие перед нами вызовы требуют более тесного сотрудничества. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Французский президент рекомендовал Вашингтону в своей глобальной внешней политике не рассматривать европейский регион как "переменную величину", так как Европа стала сильнее и укрепила собственную независимость.

Франция и США хотят вместе формулировать "новые правила" поведения в космосе.

Фото и видео: YouTube / BFMTV