Глава Франции рассказал о новом способе помощи Киеву.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о создании фонда, который позволит Киеву самостоятельно закупать вооружения. Об этом глава государства упомянул в ходе пресс-конференции с журналистами по завершению саммита Европейского политического общества в Праге. Лидер страны подчеркнул, что власти намерены вложить в эту структуру порядка ста миллионов евро. Макрон добавил, что речь идет только о первоначальной сумме этого фонда. Денежные средства далее будут направлены на закупку оборонительных видов оружия.

Мы приняли решение создать специальный фонд, который позволит Украине в случае необходимости закупать у нашей промышленности оборудование, которое ей нужно для ведения боевых действий. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Ранее министр вооруженных сил Франции Себасатьен Лекорню написал в социальных сетях о том, что уже готов подписать договор о создании подобного фонда с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar.

Фото и видео: YouTube / BFMTV