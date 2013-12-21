Глава Франции рассказал о новых поставках военной помощи киевскому режиму.

Эмманюэль Макрон заявил о готовности поставить Украине больше САУ Caesar. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции после завершения Европейского политического общества в Праге сделал французский президент. Политик добавил, что страна отправит киевскому режиму собственные гаубицы после того, как завершатся переговоры с датскими коллегами.

Мы обсуждаем технические детали. Эти переговоры почти завершены. В любом случае мы готовы софинансировать поставки нескольких гаубиц CAESAR, которые показали свою эффективность на поле боя. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что ранее местные СМИ сообщали о том, что Франция планирует направить украинским властям около 20 бронированных транспортеров Bastion, а также от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR. Эти САУ изначально должны были поставляться Копенгагену.

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Фото и видео: YouTube / BFMTV