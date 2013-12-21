Во Франции рассказали о необходимости добиться энергетической независимости.

Французский президент Эмманюэль Макрон: страны ЕС с начала года снизили зависимость от российского газа с 35% до 7,5%. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции, проведенной после саммита Европейского политического общества в Праге. Политик отметил, что доля энергоресурсов РФ в регионе падает.

Доля российского газа в ЕС представляла от 30 до 35%, сегодня она снизилась до 7,5%... Это стало возможным благодаря европейской стратегии диверсификации поставок. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик добавил, что с февраля 2022 года европейские лидеры проделали большую работу для снижения энергетической зависимости. Это произошло за счет роста поставок, которые приходят в ЕС из Норвегии и США. Макрон добавил, что подобные переговоры ведутся и с другими государствами. В Париже уверены в том, что основной целью ЕС является снижение цен на газ и электричество, которые пока что слишком высоки из-за "спекуляций".

Премьер Великобритании Трасс назвала президента Франции Макрона другом страны.

Фото и видео: YouTube / BFMTV