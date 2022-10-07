Премьер Великобритании Трасс назвала президента Франции Макрона другом страны

Элизабет Трасс оценила сотрудничество между Лондоном и Парижем.

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс назвала президента Франции Эмманюэля Макрона другом Соединенного королевства. Соответствующее заявление чиновница сделала на полях Европейского Политического общества, саммит которого проводится в Праге. Ранее в рамках собственной предвыборной кампании бывшая министр иностранных дел говорила избирателям о том, что еще не знает, считать ли французского политика другом страны или нет. Трасс призывала судит о Макрон не по его словам, а по делам.

Я очень, очень тесно сотрудничаю с президентом Макроном и французским правительством, и мы говорим о том, как Великобритания и Франция могут более тесно сотрудничать… Он друг. Элизабет Трасс, премьер-министр Британии

Глава британского правительства добавила, что Париж и Лондон планируют создать еще больше атомных электростанций, чтобы обеспечить странам национальную энергетическую безопасность в будущем. В заявлении после переговоров в Праге политики объявили о том, что между странами закреплены прочные исторические связи. Власти сотрудничают по вопросам энергетики, миграции и украинской поддержки.

Экоактивисты прервали выступление Трасс на съезде Консервативной партии.

Фото и видео: YouTube / Guardian News