Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Лидер Франции обсудит с РФ вопрос атомной безопасности.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил о планах провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью для местного телеканала BFM. Политик заметил, что ранее обсуждал вопрос атомной безопасности с Кремлем, а также эту проблему поднимали министры иностранных дел.

Предусмотрено, что мы проведем переговоры с господином Путиным в ближайшие дни, в частности по атомному вопросу. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик пояснил, что относительно атомной безопасности утром 21 сентября проведет по этому поводу встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Далее состоится общение с российским лидером. В последний раз главы РФ и Франции контактировали по телефону 11 сентября.

Франция заявила о намерении помогать подготовке переговоров по урегулированию на Украине.

Фото и видео: YouTube / BFMTV