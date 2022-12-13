Макрон заявил о намерении помочь Киеву с контрнаступлением

Глава Франции назвал цель для страны на ближайшую перспективу.

Фрвнцузский президент Эмманюэль Макрон заявил о намерении помочь киевскому режиму с контрнаступлением в регионе. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что в Париже в пятницу 10 марта состоялся 36-й франко-британский саммит, аналогичное мероприятие в последний раз стороны проводили в 2018 году. Среди основных тем встречи заявлена ситуация на Украине, оборонная сфера, экономическое сотрудничество и миграционный вопрос.

Макрон обещал не допустить перерастания украинского конфликта в глобальное противостояние.

Фото и видео: YouTube / Sky News