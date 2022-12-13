Макрон обещал не допустить перерастания украинского конфликта в глобальное противостояние

Во Франции рассказали, когда Украина и РФ сядут за стол переговоров.

Французский президент Эмманюэль Макрон обещал общественности не допустить перерастания украинского конфликта в глобальное противостояние держав. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совместной пресс-конференции в Париже с британским премьер-министром Риши Сунаком. Политик заметил, что страны совместно занимаются подготовкой украинских военных для сражений в регионе. Однако Франция полагает, что именно руководству ВСУ предстоит выбрать наилучшее время для начала переговоров с российской стороной.

С первого дня конфликта мы оказываем помощь Украине и ее народу в гуманитарной, экономической и военной сферах, и мы сделаем все, чтобы этот конфликт не распространился на весь мир. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Риши Сунак прибыл в Париж для встречи с Эмманюэлем Макроном в рамках франко-британского саммита, который стал первой за последние пять лет полномасштабной встречей лидеров Франции и Соединенного Королевства.

Франция выделит €34 млн на гуманитарную помощь ДР Конго.

Фото и видео: YouTube / Sky News