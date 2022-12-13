Франция выделит €34 млн на гуманитарную помощь ДР Конго

Эмманюэль Макрон выступил в Конго с заявлением.

Франция выделит 34 миллиона евро на гуманитарную помощь Демократической Республике Конго. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции с президентом ДК Конго Феликсом Чисекеди сделал глава Франции Эмманюэль Макрон. Он прибыл с рабочим визитом в Киншасе. По словам политика, Париж станет первым, кто поддержал инициативу ЕС об открыт ии воздушного моста для транспортировки гумподдержки в город Гума.

Мы также приняли решение в ближайшее время выделить €34 млн на оказание гуманитарной помощи ДРК в дополнение к траншу ЕС в €50 млн. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Эмманюэль Макрон рассказал о том, что Франция готова предоставить военные и гражданские транспортные самолеты для доставки гуманитарной помощи в регион. Далее поддержка будет направлена беженцам. По словам политика, Елисейский дворец будет делать все необходимое для достижения мирного урегулирования. В частности, Макрон провел телефонный разговор с генеральным секретарем Антониу Гутерриша. Тот дал обещание сделать все от себя зависимое для достижения этой цели.

Макрон рассказал о новой военной стратегии Франции в Африке.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24