Макрон рассказал о новой военной стратегии Франции в Африке

Президент Франции рассказал о том, что страна не выведет с территории Габона свои войска.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал о новой военной стратегии Парижа на территории Африки. Соответствующей информацией глава государства поделился с представителями французского сообщества, которое находится в Габоне. Политик напомнил о программе, согласно которой военные Франции совместно с местными силовиками будут управлять французскими базами на континенте. Он пояснил, что это не означает вывод или разведение боевых сил из страны.

Я принял решение о новой стратегии в отношении наших военных баз в Африке. Я попросил министра обороны и главнокомандующего нашими войсками о совместной работе с африканскими коллегами с тем, чтобы адаптировать. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Лидер Франции напомнил о том, что вчера общался по теме с премьер-министром и президентом Габона. В частности, у руководства африканского государства есть потребности в защите от морского пиратства, борьбе с незаконными свалками мумора, ростом преступлений против экологической среды, борьбе с торговлей запрещенными веществами и передвижениями международных террористов. Эмманюэль Макрон пояснил, что сейчас важно адаптировать присутствие французских войск на континенте. В связи с данными задачами Париж в ближайшие месяцы займется усиленным обучением и экипировкой местных военнослужащих на местах.

Макрон: Франция никогда не поддержит идею поражения России.

Фото и видео: YouTube / Élysée