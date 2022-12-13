Макрон: Франция никогда не поддержит идею поражения России

Он призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров.

Париж никогда не поддержит идею поражения России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в совместном интервью изданиям Journal du Dimanche, Figaro и радиостанции France Inter.

По словам французского лидера, он не считает необходимым "полностью сокрушить Россию", как того хотят некоторые наблюдатели. Также Макрон отметил, что конфликт не закончится военным путем. Он призвал Москву и Киев вернуться за стол переговоров.

Ни Украина, ни Россия – ни одна из сторон не смогут полностью выиграть. Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей.

Фото: YouTube / SkyNews