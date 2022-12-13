Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей

Глава Франции рассказал, на чем на самом деле нужно сосредотачивать свое внимание.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставку истребителей киевскому режиму в качестве военной помощи. Об этом глава государства объявил в ходе своего прибытия на специальное заседание саммита ЕС в Брюсселе. Политику европейские журналисты задали вопрос о темах переговоров с Зеленским, которые накануне состоялись в Париже. По мнению руководителя Елисейского дворца, сейчас западным союзникам требуется сосредоточить свое внимание на поставках военной помощи, которые будут полезны именно в текущих условиях, а не на обещаниях, которые можно будет реализовать потом.

Мы этот вопрос вчера не обсуждали. С самых первых дней мы готовы оказывать Украине помощь, чтобы она смогла сопротивляться. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона.

Фото и видео: European Commission