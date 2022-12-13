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Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей

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Глава Франции рассказал, на чем на самом деле нужно сосредотачивать свое внимание.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским поставку истребителей киевскому режиму в качестве военной помощи. Об этом глава государства объявил в ходе своего прибытия на специальное заседание саммита ЕС в Брюсселе.  Политику европейские журналисты задали вопрос о темах переговоров с Зеленским, которые накануне состоялись в Париже. По мнению руководителя Елисейского дворца, сейчас западным союзникам требуется сосредоточить свое внимание на поставках военной помощи, которые будут полезны именно в текущих условиях, а не на обещаниях, которые можно будет реализовать потом.

Мы этот вопрос вчера не обсуждали. С самых первых дней мы готовы оказывать Украине помощь, чтобы она смогла сопротивляться.

Эмманюэль  Макрон, президент Франции

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона.

Фото и видео: European Commission

Теги: военная помощь, евросоюз, истребители, саммит ес, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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