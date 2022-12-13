Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Главе Украины вручили высшую награду Франции.

Французский президент Эмманюэль Макрон наградил украинского лидера Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. В ходе торжественной церемонии в Париже глава государства отметил смелость и целеустремленность иностранного коллеги. Он предоставил ему высшую государственную награду. Ролик с мероприятия в социальных сетях распространил Елисейский дворец.

Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю тебе, Владимир, почтение за твою смелость и целеустремленность. пост Эманюэля Макрона

Напомним, что Владимир Зеленский в среду вечером 8 февраля прибыл в Париж для того, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.. А в четверг 9 февраля украинский политик примет участие во внеплановом саммите Евросоюза, который состоится в Брюсселе.

Зеленский считает, что без поставок вооружения конфликт на Украине будет стагнировать.

Фото и видео: Елисейский дворец